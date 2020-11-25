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Пока о введении более жесткого карантина в Украине речи не идет, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

В правительстве Украины пока не идет речи о введении более жесткого карантина. Несмотря на это Кабинет министр разрабатывает план на случай ухудшения ситуации в стране.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он отметил, что новогодние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать медицинская система.

"О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - сказал Шмыгаль.

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Ранее РБК-Украина писало, что правительство рассматривает возможность введения в стране жесткого карантина на новогодние праздники.

Напомним, также введение более жестких ограничений в Украине допустил и министр здравоохранения Максим Степанов.

По мнению экспертов, пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. При этом в течение одной-двух недель будет мощная эпидемическая волна.

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Новости Украины карантинДенис Шмыгаль