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Поки про введення більш жорсткого карантину в Україні не йдеться, - Шмигаль

Автор: Игорь Литвиненко

В уряді України поки не йдеться про введення більш жорсткого карантину. Попри це Кабінет міністр розробляє план на випадок погіршення ситуації в країні.

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Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому він зазначив, що новорічні свята можуть дати поштовх до сплеску захворюваності. Цього може не витримати медична система.

"Про введення більш жорстких заходів зараз мова не йде. Але уряд не приховує і каже відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Тому що наші кроки повинні бути зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд розглядає можливість введення в країні жорсткого карантину на новорічні свята.

Нагадаємо, також введення більш жорстких обмежень в Україні допустив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На думку експертів, пік коронавірусу в Україні може бути в січні-лютому. При цьому протягом одного-двох тижнів буде потужна епідемічна хвиля.

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Новини України карантинДенис Шмигаль