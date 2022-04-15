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Пока нет признаков, что Россия может применить ядерное оружие, - Минобороны

Фото: Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины пока не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Поскольку это последний козырь Кремля.

Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Ядерное оружие - это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет в нашей разведке", - заявил он.

Мотузяник также заявил, что иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает и обменивается информацией, пока не подтверждают намерений РФ по ядерному оружию.

Война в Украине продолжается уже 51 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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