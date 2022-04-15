Поки немає ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю, - Міноборони

Міністерство оборони України поки не бачить ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю. Оскільки це останній козир Кремля.
Про це заявив представник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ядерна зброя - це так званий останній козир РФ. Поки ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає в нашій розвідці", - заявив він.
Мотузяник також заявив, що іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює і обмінюється інформацією, поки не підтверджують намірів РФ щодо ядерної зброї.
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