Пока останется, как есть: в НБУ объяснили фиксацию курса гривны к доллару

"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", - сказал он.

По его словам, в долгосрочном периоде фиксированный курс имеет больше недостатков – это создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность наших производителей.

"При этом сам по себе плавающий курс не является самоцелью, он выступает средством достижения макрофинансовой стабильности. В более короткой перспективе фиксация решает несколько важных для государства задач: предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта. Поэтому в текущих условиях фиксированный курс является необходимой мерой", - сообщил Гелетий

Кроме того, НБУ не рассматривает вариант с повышением уровня фиксированного курса.

"Мы пока не обсуждаем этот вопрос. Работаем в пределах имеющегося курса", - добавил заместитель председателя НБУ.