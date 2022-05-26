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Пока останется, как есть: в НБУ объяснили фиксацию курса гривны к доллару

Фото: в НБУ не планируют отказываться от фиксированного курса гривны к доллару (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару. С начала войны он составляет 29,25 гривен и меняться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия изданию Forbes Ukraine.

"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", - сказал он.

По его словам, в долгосрочном периоде фиксированный курс имеет больше недостатков – это создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность наших производителей.

"При этом сам по себе плавающий курс не является самоцелью, он выступает средством достижения макрофинансовой стабильности. В более короткой перспективе фиксация решает несколько важных для государства задач: предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта. Поэтому в текущих условиях фиксированный курс является необходимой мерой", - сообщил Гелетий

Кроме того, НБУ не рассматривает вариант с повышением уровня фиксированного курса.

"Мы пока не обсуждаем этот вопрос. Работаем в пределах имеющегося курса", - добавил заместитель председателя НБУ.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.

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