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Пока остается оккупация Крыма и Донбасса, привычного диалога России и ЕС не будет, - Науседа

Автор: РБК-Украина

Если Российская Федерация хочет возобновить диалог с Европейским союзом, должна сначала выполнить определенные условия. В частности, вернуть Крым Украине, прекратить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил президент Литвы Гинатас Науседа в своей колонке в издании Die Zeit.

"Чтобы возобновить диалог, Россия должна сначала выполнить определенные условия. Вернуть Крым Украине, прекратить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Освободить политических заключенных. Разрешить работу независимых СМИ", - написал он.

Президент Литвы подчеркнул, что Россия уважает только сильных партнеров поэтому, если ЕС хочет сотрудничать любой ценой, без предварительных условий, то условия будет диктовать Россия.

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