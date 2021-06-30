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Поки залишається окупація Криму і Донбасу, звичного діалогу Росії і ЄС не буде, - Науседа

Автор: РБК-Україна

Якщо Російська Федерація хоче відновити діалог з Європейським союзом, повинна спочатку виконати певні умови. Зокрема, повернути Крим Україні, припинити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії та Південної Осетії.

Про це заявив президент Литви Гінатас Науседа у своїй колонці у виданні Die Zeit.

"Щоб відновити діалог, Росія повинна спочатку виконати певні умови. Повернути Крим Україні, припинити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії та Південної Осетії. Звільнити політичних в'язнів. Дозволити роботу незалежних ЗМІ", - написав він.

Президент Литви підкреслив, що Росія поважає тільки сильних партнерів тому, якщо ЄС хоче співпрацювати за всяку ціну, без попередніх умов, то умови диктуватиме Росія.

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ЛитваЕвросоюзКримРосійська Федерація