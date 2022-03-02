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Пока нет официального подтверждения, что белорусы участвуют в боях против ВСУ, - Арестович

Автор: Наталья Юрченко

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что пока нет официального подтверждения того, что белорусы участвуют в войне против Украины. Однако, по его словам, есть некоторые "сигналы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Алексея Арестовича.

"Пока официальной информации нет о том, что белорусская армия принимает участие в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые проверяются, но уровень этих сигналов недостаточный для того, что белорусы уже принимают участие в боях против ВСУ", - заявил он.

Напомним, что украинские военные впервые за семь дней российской агрессии пошли в наступление и продвинулись к Горловке в Донецкой области.

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