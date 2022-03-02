Поки немає офіційного підтвердження, що білоруси беруть участь у боях проти ЗСУ, - Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поки немає офіційного підтвердження того, що білоруси беруть участь у війні проти України. Однак, за його словами, є деякі "сигнали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Олексія Арестовича .

"Поки офіційної інформації немає про те, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряються, але рівень цих сигналів недостатній для того, що білоруси вже беруть участь у боях проти ЗСУ", - заявив він.

Нагадаємо, що українські військові вперше за сім днів російської агресії пішли в наступ і просунулися до Горлівки в Донецькій області.

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