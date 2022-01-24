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Пока одна область. "Красная" зона вернулась: какие регионы следующие на очереди

Автор: Анастасия Рокитна

"Красная" зона карантина вернулась в Украину. В ней сейчас находится Ивано-Франковская область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

С 24 января в "красную" зону перешла Ивано-Франковская область. Несколько показателей распространения коронавируса являются критическими в таких "оранжевых" областях:

  • Ровенской,
  • Львовской,
  • Винницкой.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал три области, которые могут перейти в "красную" зону карантина. Глава Минздрава отметил, что ближе всего к переходу в "красную" зону Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек.

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