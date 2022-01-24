RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поки одна область. "Червона" зона повернулась: які регіони наступні на черзі

Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона карантину повернулась в Україну. В ній зараз перебуває Івано-Франківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

З 24 січня в "червону" зону перейшла Івано-Франківська область. Декілька показників поширення коронавірусу є критичними в таких "помаранчевих" областях:

  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Вінницькій.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Глава МОЗ зазначив, що найближче до переходу в "червону" зону Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин