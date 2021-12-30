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Пока неизвестно, когда Россия сможет вернуться в G7, - глава МИД Германии

Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит скорого возвращения России в состав группы "большой семерки" (G7). По ее словам, пока неясно, когда это случится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Германии.

"Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу - нынешняя эскалация не облегчает ситуацию", - сказала она.

Отметим, что РФ была исключена из G8 в 2014 году после оккупации украинского полуострова.

По словам Бербок, "после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня".

Напомним, группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

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