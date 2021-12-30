Поки невідомо, коли Росія зможе повернутися у G7, - глава МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить швидкого повернення Росії до складу групи "великої сімки" (G7). За її словами, поки що неясно, коли це станеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Німеччини.
"Це, звичайно, дуже боляче, що Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола. В даний час неясно, коли Росія зможе повернутися до групи - нинішня ескалація не полегшує ситуацію", - сказала вона.
Зазначимо, що РФ була виключена з G8 у 2014 році після окупації українського півострова.
За словами Бербок, "після агресивних дій Росії у 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати економіко-політичний порядок денний".
Нагадаємо, група семи (G7) готує заяву, в якій звернеться до Росії через ситуацію навколо України. Її нове вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити високу ціну.