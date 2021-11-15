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Пока хозяйка в обсервации. В Китае при зачистке района от ковид убили собаку

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Пекин, Понедельник 15 ноября 2021 16:54
Пока хозяйка в обсервации. В Китае при зачистке района от ковид убили собаку Фото: в Китае медработники ворвались в квартиру и убили собаку для профилактики коронавируса (twitter.com/GPollowitz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Китае хозяйка корги находилась на карантине в отеле, куда ей не разрешили взять с собой домашнего питомца. В этот период к ней в квартиру пришли медработники, провести дезинфекцию от коронавируса, и жестоко убили собаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел в Шанграо в провинции Цзянси. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. Хозяйка корги выложила запись в социальные сети, которая вызвала возмущение пользователей.

Убийство собаки в Китае, когда ее владелица находилась на карантине по коронавирусу в отеле, в котором не разрешается размещение домашних животных, вызвало увольнение медицинского работника.

Местные власти принесли хозяйке корги извинения за инцидент и заявили, что собака была предметом "безвредной утилизации".

Как отмечает телеканал, район, где жила хозяйка собаки, был объявлен зоной, контролируемого коронавируса. Это означает, что жители были вынуждены помещаться в карантин, пока медицинские работники дезинфицировали их дома.

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