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Поки господиня в обсервації. У Китаї при зачистці району від ковід вбили собаку

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Пекін, Понеділок 15 листопада 2021 16:54
Поки господиня в обсервації. У Китаї при зачистці району від ковід вбили собаку Фото: у Китаї медпрацівники увірвалися в квартиру і вбили собаку для профілактики коронавірусу (twitter.com/GPollowitz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Китаї господиня коргі перебувала на карантині в готелі, куди їй не дозволили взяти з собою домашнього вихованця. У цей період до неї в квартиру прийшли медпрацівники, провести дезінфекцію від коронавірусу, і жорстоко вбили собаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Інцидент стався в Шанграо в провінції Цзянсі. Камера відеоспостереження зафіксувала подію. Господиня коргі виклала запис в соціальні мережі, яка викликала обурення користувачів.

На кадрах видно, як в квартиру заходять два медпрацівники в захисних костюмах і починають дезінфекцію приміщень. У якийсь момент один з них починає завдавати удари ломом.

Вбивство собаки в Китаї, коли її власниця перебувала на карантині по коронавірусу в готелі, в якому не дозволяється розміщення домашніх тварин, викликало звільнення медичного працівника.

Місцева влада принесла господині коргі вибачення за інцидент і заявила, що собака була предметом "нешкідливої утилізації".

Як зазначає телеканал, район, де жила господиня собаки, був оголошений зоною, контрольованого коронавірусу. Це означає, що жителі були змушені поміщатися в карантин, поки медичні працівники дезінфікували їхні будинки.

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