Похоронить налоговую милицию: что Рада рассмотрит в последнюю неделю этой сессии

Верховная рада в последнюю неделю четвертой сессии планирует рассмотреть ряд важных законов. Среди них - о ликвидации налоговой милиции и о реформе Службы безопасности Украины.
Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"№ 3087-д - о Бюро экономической безопасности. Новый орган нужен для того, чтобы окончательно похоронить налоговую милицию, которая всех "кошмарила". И перейти наконец к цивилизованным формам контроля за деятельностью бизнеса", - отметил парламентарий.
Кроме того, депутаты хотят рассмотреть законопроекты:
Напомним, на этой неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году. Парламентарии намерены заслушать доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по тарифам и рассмотреть ряд законопроектов.
В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" писало, что одним из первых в новом году Верховная рада будет рассматривать закон о референдуме.