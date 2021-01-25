Поховати податкову міліцію: що Рада розгляне в останній тиждень цієї сесії

Верховна рада в останній тиждень четвертої сесії планує розглянути ряд важливих законів. Серед них - про ліквідацію податкової міліції та про реформу Служби безпеки України.
Про це розповів перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"№ 3087-д - про Бюро економічної безпеки. Новий орган потрібен для того, щоб остаточно поховати податкову міліцію, яка всіх "кошмарила". І перейти нарешті до цивілізованих форм контролю за діяльністю бізнесу", - зазначив парламентар.
Крім того, депутати хочуть розглянути законопроекти:
Нагадаємо, на цьому тижні відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Парламентарії мають намір заслухати доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаль по тарифам і розглянути ряд законопроектів.
У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році Верховна рада розглядатиме закон про референдум.