Похоронен на кладбище Санкт-Петербурга. В Украине убит восьмой генерал российской армии

На кладбище Санкт-Петербурга 16 апреля похоронили заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Проститься с убитым приехал даже губернатор региона Александр Беглов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку".

Известно, что Фролов был заместителем командующего 8-й армией. Ее подразделения участвовали в нападении на Мариуполь. Это уже восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ. Однако российские власти подтвердили смерть только одного из них — заместителя командующего 41 общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого.