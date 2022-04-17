Похований на кладовищі Санкт-Петербурга. В Україні вбито восьмого генерала російської армії
На кладовищі Санкт-Петербурга 16 квітня поховали заступником командувача 8-ю армією генерал-майором Володимиром Петровичем Фроловим. Попрощатися з убитим приїхав навіть губернатор регіону Олександр Беглов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанку".
Відомо, що Фролов був заступником командувача 8-ю армією. Її підрозділи брали участь у нападі на Маріуполь. Це вже восьмий російський генерал, ліквідований ЗСУ. Однак російська влада підтвердила смерть тільки одного з них — заступника командувача 41 загальновійськовою армією сухопутних військ Андрія Суховецького.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.