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Похований на кладовищі Санкт-Петербурга. В Україні вбито восьмого генерала російської армії

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Мариуполь, Неділя 17 квітня 2022 05:44
Похований на кладовищі Санкт-Петербурга. В Україні вбито восьмого генерала російської армії Похорон Фролова (Фото: fontanka.ru)
Автор: Константин Широкун

На кладовищі Санкт-Петербурга 16 квітня поховали заступником командувача 8-ю армією генерал-майором Володимиром Петровичем Фроловим. Попрощатися з убитим приїхав навіть губернатор регіону Олександр Беглов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанку".

Відомо, що Фролов був заступником командувача 8-ю армією. Її підрозділи брали участь у нападі на Маріуполь. Це вже восьмий російський генерал, ліквідований ЗСУ. Однак російська влада підтвердила смерть тільки одного з них — заступника командувача 41 загальновійськовою армією сухопутних військ Андрія Суховецького.

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Маріуполь Російська Федерація
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