Похолодання та дощі. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

"Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8..+13 градусів", - розповіла вона.

За даними синоптика, найтепліше буде на Волині, у Рівненській області та в більшості південних областей, очікується +12...+16 градусів.

У Києві, як додала Діденко, сьогодні також дощ, хмарно та похолодання.

"Максимальна температура повітря передбачається +10,+11 градусів", - попередила вона.