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Похолодание и дожди. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине 20 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 20 апреля, в Украине снова похолодает, термометры покажут максимум до +13. Также ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди. Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, теплее всего будет на Волыни, в Ровенской области и в большинстве южных областей, ожидается +12...+16 градусов.

В Киеве, как добавила Диденко, сегодня тоже дождь, облачно и похолодание.

"Максимальная температура воздуха предполагается +10, +11 градусов", - предупредила она.

Как сообщалось, украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за снеголавинной опасности 19-20 апреля.

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