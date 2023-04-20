Похолодание и дожди. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 20 апреля, в Украине снова похолодает, термометры покажут максимум до +13. Также ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди. Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 градусов", - рассказала она.
По данным синоптика, теплее всего будет на Волыни, в Ровенской области и в большинстве южных областей, ожидается +12...+16 градусов.
В Киеве, как добавила Диденко, сегодня тоже дождь, облачно и похолодание.
"Максимальная температура воздуха предполагается +10, +11 градусов", - предупредила она.
Как сообщалось, украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за снеголавинной опасности 19-20 апреля.
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