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Похолодання і місцями туман: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні зранку очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 16 вересня, буде сухою, але в деяких областях похолодає. Вранці очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, по всій Україні сьогодні мінлива хмарність. Вдень буде сухо, опадів не очікується. 

У західних та північних областях вранці та вночі місцями туман. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +19 +24 градусів, а вночі від +7 до +12. На півдні України вдень +22 +27, а вночі + 13 +18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Синоптики зазначають, що у Києві без дощів, вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +23 градуси, вночі +10 +12 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень, а також розповіли, чи будуть на вихідних дощі.

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