Похолодание и местами туман: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, по всей Украине сегодня переменная облачность. Днем будет сухо, осадков не ожидается.

В западных и северных областях утром и ночью местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +19 +24 градусов, а ночью от +7 до +12. На юге Украины днем +22 +27, а ночью +13 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Синоптики отмечают, что в Киеве без дождей, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут +21 +23 градуса, ночью +10 +12 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь, а также рассказали, будут ли на выходных дожди.

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