Похолодання до -19, мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на тиждень

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні вітряна погода - пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. У західних областях місцями очікується вітер зі швидкістю 25 м/с.

У вівторок у більшості областей пройдуть дощі, подекуди, крім заходу та крайнього півдня, з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме 0 +5 градусів, на Лівобережжі 0 -5. При цьому вдень очікується +3 +8 градусів, а на заході та півдні країни +7 +12.

У середу в західних областях прогнозується мокрий сніг і дощ. На решті території невеликий сніг із припиненням удень, вітер поступово слабшатиме; В Україні, крім південної частини, Прикарпаття та Закарпаття, очікується зниження температури повітря вночі та вдень до -3 до +2 градусів, на північному сході країни до -4 -11.

У четвер в Україні без істотних опадів. При цьому прогнозується подальше зниження температури на 3-7 градусів.

У п'ятницю в західних, північних та подекуди центральних областях очікується помірний дощ і сніг. Температура у східних, північно-східних областях становитиме вночі -10 -16, подекуди до -19 градусів, а вдень від - 4 до +2. У західних областях і на крайньому півдні температура повітря вночі становитиме близько 0 градусів. При цьому вдень прогнозується +6 +12 градусів, а на решті території вночі -3 -9 градусів, вдень +1 +7.

Нагадаємо, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна – ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно – періодів похолодання.

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