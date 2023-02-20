Похолодание до -19, мокрый снег и дожди: прогноз погоды на неделю

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине ветреная погода - порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В западных областях местами ожидается ветер со скоростью 25 м/с.

Во вторник в большинстве областей пройдут дожди, местами, кроме запада и крайнего юга, с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 0 +5 градусов, на Левобережье 0 -5. При этом днем ожидается +3 +8 градусов, а на западе и юге страны +7 +12.

В среду в западных областях прогнозируется мокрый снег и дождь. На остальной территории небольшой снег с прекращением днем, ветер постепенно ослабеет; В Украине, кроме южной части, Прикарпатья и Закарпатья, ожидается снижение температуры воздуха ночью и днем до -3 до +2 градусов, на северо-востоке страны до -4 -11.

В четверг в Украине без существенных осадков. При этом прогнозируется дальнейшее снижение температуры на 3-7 градусов.

В пятницу в западных, северных и местами центральных областях ожидается умеренный дождь и снег. Температура в восточных, северо-восточных областях составит ночью -10 -16, местами до -19 градусов, а днем от - 4 до +2. В западных областях и на крайнем юге температура воздуха ночью составит около 0 градусов. При этом днем прогнозируется +6 +12 градусов, а на остальной территории ночью -3 -9 градусов, днем +1 +7.

Напомним, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

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