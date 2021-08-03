Похолодание на западе и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в западных областях температура воздуха опустится до +23. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Дожди сегодня во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также в восточных, южных и частично центральных областях.
На западе днем температура воздуха составит +23+26, а ночью +12+16.
На юге днем будет +29+31, а ночью +19+22.
На востоке ожидается днем +33+35, а ночью +17+20.
На севере днем будет +25+27, а ночью +14+17.
В центральных областях прогнозируют днем +25+28, а ночью +16+18.
В Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +25+27, а ночью +15+17.