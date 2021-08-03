Похолодання на заході та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні у західних областях температура повітря опуститься до +23. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Дощі сьогодні у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, а також у східних, південних та частково центральних областях.
На заході вдень температура повітря складе +23+26, а вночі +12+16.
На півдні вдень буде +29+31, а вночі +19+22.
На сході очікується вдень +33+35, а вночі +17+20.
На півночі вдень буде +25+27, а вночі +14+17.
У центральних областях прогнозують вдень +25+28, а вночі +16+18.
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +25+27, а вночі +15+17.