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Похолодання на заході та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у західних областях температура повітря опуститься до +23. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощі сьогодні у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, а також у східних, південних та частково центральних областях.

На заході вдень температура повітря складе +23+26, а вночі +12+16.

На півдні вдень буде +29+31, а вночі +19+22.

На сході очікується вдень +33+35, а вночі +17+20.

На півночі вдень буде +25+27, а вночі +14+17.

У центральних областях прогнозують вдень +25+28, а вночі +16+18.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +25+27, а вночі +15+17.

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