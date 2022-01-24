Похолодание и снег на юге: какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 24 января в Украине в большинстве южных и восточных областей ожидается снег. Температура 4-6 градусов мороза днем и до 10 градусов ночью.
Погода в Украине
Температура воздуха составит:
- на западе страны днем -4 -7 градусов, а ночью -7 -10 градусов;
- в северных областях днем -4 -7 градусов, ночью -6 -9;
- в центральных областях днем -3 -6 градусов, ночью -5 -8;
- в восточных областях днем -3 -6 градусов, а ночью -5 -8;
- на юге страны днем -2 -5 градусов, ночью -4 -7.
Погода в Киеве
Сегодня в столице без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.