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Похолодание и снег на юге: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Александр Белоус

Сегодня, 24 января в Украине в большинстве южных и восточных областей ожидается снег. Температура 4-6 градусов мороза днем и до 10 градусов ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха составит:

  • на западе страны днем -4 -7 градусов, а ночью -7 -10 градусов;
  • в северных областях днем -4 -7 градусов, ночью -6 -9;
  • в центральных областях днем -3 -6 градусов, ночью -5 -8;
  • в восточных областях днем -3 -6 градусов, а ночью -5 -8;
  • на юге страны днем -2 -5 градусов, ночью -4 -7.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.

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Погода в Украине