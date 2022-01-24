Похолодання і сніг на півдні: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 24 січня в Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг. Температура 4-6 градусів морозу вдень і до 10 градусів вночі.
Погода в Україні
Температура повітря складе:
- на заході країни вдень -4 -7 градусів, а вночі -7 -10 градусів;
- у північних областях вдень -4 -7 градусів, вночі -6 -9;
- у центральних областях вдень -3 -6 градусів, вночі -5 -8;
- у східних областях вдень -3 -6 градусів, а вночі -5 -8;
- на півдні країни вдень -2 -5 градусів, вночі -4 -7.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.