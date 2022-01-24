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Похолодання і сніг на півдні: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 24 січня в Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг. Температура 4-6 градусів морозу вдень і до 10 градусів вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Температура повітря складе:

  • на заході країни вдень -4 -7 градусів, а вночі -7 -10 градусів;
  • у північних областях вдень -4 -7 градусів, вночі -6 -9;
  • у центральних областях вдень -3 -6 градусів, вночі -5 -8;
  • у східних областях вдень -3 -6 градусів, а вночі -5 -8;
  • на півдні країни вдень -2 -5 градусів, вночі -4 -7.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.

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Погода в Україні