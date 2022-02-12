Похолодание и снег с дождем: какой сегодня будет погода

В Украине сегодня похолодало после теплых будней. В центральных, северных и восточных областях прогнозируют снег с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Снег с дождем ожидается в Житомирской, Винницкой, северной, центральной, восточных областях. Температура воздуха составит:
В столице сегодня прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.
Напомним, на выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.