UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Похолодание и снег с дождем: какой сегодня будет погода

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня похолодало после теплых будней. В центральных, северных и восточных областях прогнозируют снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снег с дождем ожидается в Житомирской, Винницкой, северной, центральной, восточных областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +1 + 6, а ночью-1-4,
  • на севере днем +1+4, а ночью +1-2,
  • на востоке днем +2+4, а ночью -1+2,
  • на юге днем +6 + 8, а ночью 0 + 3,
  • в центре днем +1+6, а ночью +2-1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.

Напомним, на выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине