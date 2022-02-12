Похолодання та сніг з дощем: якою сьогодні буде погода

В Україні сьогодні похолодало після теплих буднів. У центральних, північних та східних областях прогнозують сніг з дощем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сніг з дощем очікується у Житомирській, Вінницькій, північній, центральній, східних областях. Температура повітря складе:
У столиці сьогодні прогнозують сніг з дощем. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -1+1.
Нагадаємо, на вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади.