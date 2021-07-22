UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Похолодание продолжается, Украину накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня дожди будут в центральных, восточных, западных и южных областях. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня сухо будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.

На западе температура воздуха днем составит +21+24, а ночью +13+16.

На юге днем будет +24+28, а ночью +17+19.

На востоке днем ожидается +24+28, а ночью +18+20.

В центре страны прогнозируют днем +23+25, а ночью +14+17.

На севере днем будет +22+24, а ночью +14+17.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +14+16.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинедожди