Похолодання продовжується, Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні дощі будуть у центральних, східних, західних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від +21 до +28.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні сухо буде тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях.
На заході температура повітря вдень складе +21+24, а вночі +13+16.
На півдні вдень буде +24+28, а вночі +17+19.
На сході вдень очікується +24+28, а вночі +18+20.
У центрі країни прогнозують вдень +23+25, а вночі +14+17.
На півночі вдень буде +22+24, а вночі +14+17.
У Києві сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +14+16.