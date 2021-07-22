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Похолодання продовжується, Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні дощі будуть у центральних, східних, західних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від +21 до +28.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні сухо буде тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях.

На заході температура повітря вдень складе +21+24, а вночі +13+16.

На півдні вдень буде +24+28, а вночі +17+19.

На сході вдень очікується +24+28, а вночі +18+20.

У центрі країни прогнозують вдень +23+25, а вночі +14+17.

На півночі вдень буде +22+24, а вночі +14+17.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +14+16.

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