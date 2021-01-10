Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

В Украине похолодало, но осадков не наблюдается. Сегодня ночью в областях будут морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях переменная облачность. Температура воздуха днем составит -1+2, а ночью похолодает до -6.
На севере страны днем -1+2, а ночью -2-4.
В восточных областях днем температура воздуха составит 0+2, а ночью -2-4.
В центре Украины днем -1+3, а ночью похолодает до -4.
В южных областях также переменная облачность, но теплее. Днем +1+4, а ночью -1-4.
В столице сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит -1+1, а ночью -1-3.
Напомним, погода в Украине до конца январских праздников будет сопровождаться морозами. Холода начнут усиливаться с понедельника, 11 января.
Ранее сообщалось, что в Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Погодные условия соответствуют I уровню опасности.