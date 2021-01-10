Похолодання, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні похолодало (РБК-Україна)

В Україні похолодало, але опадів не спостерігається. Сьогодні вночі в областях будуть морози.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

У західних областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе -1+2, а вночі похолодає до -6.

На півночі країни вдень -1+2, а вночі -2-4.

У східних областях вдень температура повітря складе 0+2, а вночі -2-4.

У центрі України вдень -1+3, а вночі похолодає до -4.

У південних областях також мінлива хмарність, але тепліше. Вдень +1+4, а вночі -1-4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе -1+1, а вночі -1-3.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця січневих свят буде супроводжуватися морозами. Холоди почнуть посилюватися з понеділка, 11 січня.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Погодні умови відповідають I рівню небезпеки.