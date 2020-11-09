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Похолодання, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 08:00
Похолодання, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в Україні суттєво похолодає, температура повітря опуститься до +4+14. Загалом у всіх областях буде мінлива хмарність і без опадів.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9градусів, а вночі від +3 до +5.

У центральних і північних областях температура вдень очікується від +7 до +10, а вночі вона буде в межах +3+7 градусів.

Похолодання, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

У східних і південних областях температура повітря вдень буде в межах +7+13, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 +6 градусів.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні похолодає. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі +4+6.

Погода в Україні з 8 по 9 листопада покращиться. Синоптики попередили, що у цей період у регіонах спостерігатиметься суха та тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

Крім того, раніше синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.

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