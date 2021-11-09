Похолодание, мокрый снег и дожди: какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 9 ноября в Украине ожидается резкое похолодание, температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +11. Дожди накроют южные и восточные области, местами пройдет мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На севере страны днем столбики термометра покажут +4+7, а ночью упадут до
+2 +4. В Сумской области ожидается мокрый снег с дождем.
В восточных областях синоптики прогнозируют дожди в течение суток, в Харьковской области - с мокрым снегом. Температура днем составит +6 +9 градусов, ночью +3 +6.
На западе без осадков. Столбики термометра днем покажут +4 +8, ночью +2 +5.
В южных областях в течение суток пройдут дожди. Днем температура воздуха будет +7 +11, ночью +5 +8 градусов.
В центре страны сухая погода. Температура днем составит +5 +7 градусов, а ночью +2 +5.
Погода в Киеве
В столице без осадков. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах +5 +7, ночью +2 +4 градуса.