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Похолодание, мокрый снег и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 09 ноября 2021 08:00
Похолодание, мокрый снег и дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 9 ноября значительное похолодание придет с дождями и мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 ноября в Украине ожидается резкое похолодание, температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +11. Дожди накроют южные и восточные области, местами пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На севере страны днем ​​столбики термометра покажут +4+7, а ночью упадут до
+2 +4. В Сумской области ожидается мокрый снег с дождем.

В восточных областях синоптики прогнозируют дожди в течение суток, в Харьковской области - с мокрым снегом. Температура днем ​​составит +6 +9 градусов, ночью +3 +6.

На западе без осадков. Столбики термометра днем ​​покажут +4 +8, ночью +2 +5.

В южных областях в течение суток пройдут дожди. Днем температура воздуха будет +7 +11, ночью +5 +8 градусов.

В центре страны сухая погода. Температура днем ​​составит +5 +7 градусов, а ночью +2 +5.

Похолодание, мокрый снег и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице без осадков. Столбики термометра днем ​​будут колебаться в пределах +5 +7, ночью +2 +4 градуса.

Похолодание, мокрый снег и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Гидрометцентр Погода в Украине
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