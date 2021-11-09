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Похолодання, мокрий сніг та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 08:00
Похолодання, мокрий сніг та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 9 листопада значне похолодання прийде з дощами й мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 листопада в Україні очікується різке похолодання, температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +11. Дощі накриють південні та східні області, подекуди пройде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На півночі країни вдень стовпчики термометра покажуть +4 +7, а вночі впадуть до
+2 +4. У Сумській області протягом доби очікується мокрий сніг з дощем.

У східних областях синоптики прогнозують дощі протягом доби, у Харківській області - з мокрим снігом. Температура вдень становитиме +6 +9 градусів, вночі +3 +6.

На заході країни без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +8, вночі +2 +5.

У південних областях протягом доби йтимуть дощі. Вдень температура повітря становитиме +7 +11, вночі +5 +8 градусів.

У центрі країни суха погода. Температура вдень складатиме +5 +7 градусів, а вночі +2 +5.

Похолодання, мокрий сніг та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +5 +7, вночі +2 +4 градуси.

Похолодання, мокрий сніг та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Гідрометцентр Погода в Україні
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