Похолодання, мокрий сніг та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 9 листопада в Україні очікується різке похолодання, температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +11. Дощі накриють південні та східні області, подекуди пройде мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
На півночі країни вдень стовпчики термометра покажуть +4 +7, а вночі впадуть до
+2 +4. У Сумській області протягом доби очікується мокрий сніг з дощем.
У східних областях синоптики прогнозують дощі протягом доби, у Харківській області - з мокрим снігом. Температура вдень становитиме +6 +9 градусів, вночі +3 +6.
На заході країни без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +8, вночі +2 +5.
У південних областях протягом доби йтимуть дощі. Вдень температура повітря становитиме +7 +11, вночі +5 +8 градусів.
У центрі країни суха погода. Температура вдень складатиме +5 +7 градусів, а вночі +2 +5.
Погода в Києві
У столиці сьогодні без опадів. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +5 +7, вночі +2 +4 градуси.