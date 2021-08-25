Похолодание и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в регионах

На западе Украины днем от +17 до +24, ночью от +10 до +15, преимущественно без осадков, кроме Житомирской области, где возможны дожди с грозами. На севере ожидаются дожди, днем от +20 до +25, ночью от +14 до +17.

В центральной части тоже пройдут дожди с грозами во всех областях, кроме Днепропетровской. Днем от +22 до +28, ночью от +15 до +17.

На востоке и юге без осадков, дневная температура от +26 до +29, ночная от +12 до +18. Теплее всего будет в Херсоне.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от +20 до +22, ночью от +14 до +16. Ветер северный 5-10 метров в секунду, днем и ночью ожидаются дожди с грозами.

Фото: погода в Киеве