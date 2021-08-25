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Похолодання та грози: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні продовжує погіршуватися, зокрема, очікується похолодання на заході країни. На півночі і в центральній частині пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України вдень від +17 до +24, вночі від +10 до +15, переважно без опадів, крім Житомирської області, де можливі дощі з грозами. На півночі очікуються дощі, вдень від +20 до +25, вночі від +14 до +17.

У центральній частині теж пройдуть дощі з грозами у всіх областях, крім Дніпропетровської. Вдень від +22 до +28, вночі від +15 до +17.

На сході та півдні без опадів, денна температура від +26 до +29, нічна від +12 до +18. Найтепліше буде в Херсоні.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від +20 до +22, вночі від +14 до +16. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, вдень і вночі очікуються дощі з грозами.

Фото: погода в Києві

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Погода в Україні