Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 13 липня на більшості територій очікуються дощі та грози. Вдень місцями похолодає до +16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У західних та північних областях помірні, подекуди значні дощі, вдень в центральних областях місцями помірний дощ та гроза. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +12 +15, вдень +16 +21 градус;
- на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +17 +25;
- у східних областях вночі +13 +16, вдень +24 +28 градусів;
- на півдні країни вночі +13 +17 градусів, а вдень +25 +27;
- у центральних областях вночі +12 +15, вдень +18 +22 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Помірний, подекуди значний дощ, вітер швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +13 +15, а вдень +16 +18 градусів.
Нагадаємо, вчора в Києві розгулялася негода, вулиці залило через потужний дощ.
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