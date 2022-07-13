ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Середа 13 липня 2022 07:00
Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні погода буде прохолодною та з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 13 липня на більшості територій очікуються дощі та грози. Вдень місцями похолодає до +16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У західних та північних областях помірні, подекуди значні дощі, вдень в центральних областях місцями помірний дощ та гроза. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +15, вдень +16 +21 градус;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +17 +25;
  • у східних областях вночі +13 +16, вдень +24 +28 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +17 градусів, а вдень +25 +27;
  • у центральних областях вночі +12 +15, вдень +18 +22 градуси.

Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Помірний, подекуди значний дощ, вітер швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +13 +15, а вдень +16 +18 градусів.

Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Києві розгулялася негода, вулиці залило через потужний дощ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує