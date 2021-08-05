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Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики на сегодня прогнозируют дожди в западных областях, в частности в Карпатах ожидается ливень. Температура воздуха опустится до +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди ожидаются в западных, частично центральных и северных областях. Во всех остальных регионах будет переменная облачность и без осадков.

На западе днем температура воздуха составит +24+27, а ночью +13+17.

На юге страны будет +29+32, а ночью +19+22.

На севере ожидается днем +24+27, а ночью +13+16.

В центральных областях днем будет +24+29, а ночью +14+17.

На востоке днем будет +29+32, а ночью +14+16.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +15+17.

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Погода в Украинепохолодание