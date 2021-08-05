Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики на сьогодні прогнозують дощі в західних областях, зокрема у Карпатах очікується злива. Температура повітря опуститься до +24 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні дощі очікуються у західних, частково центральних та північних областях. У всіх інших регіонах буде мінлива хмарність та без опадів.
На заході вдень температура повітря складе +24+27, а вночі +13+17.
На півдні країни буде +29+32, а вночі +19+22.
На півночі очікується вдень +24+27, а вночі +13+16.
У центральних областях вдень буде +24+29, а вночі +14+17.
На сході вдень буде +29+32, а вночі +14+16.
Сьогодні у Києві будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +15+17.