Похолодание, дожди и шквалы ветра: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине

Сегодня холодный атмосферный фронт продолжит продвигаться по территории Украины, и достигнет юго-восточных областей, что принесет за собой снижение температуры.

В то же время с Запада уже начнет распространять свое влияние антициклон GAYA, вытесняя из Украины осадки, но такие синоптические процессы будут сопровождаться порывистым северо-западным ветром.

В западных областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории осадки прогнозируются в течение суток.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/сек.

Температура воздуха на Западе днем составит +14 +17 градусов, ночью +9 +11, тем временем в северной части столбики термометра покажут днем +14 +18, а ночью опустятся до +10 +13.

На Востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +22 градусов, ночью +12 +14, в южных областях ожидается до +20 +22, а ночью +13 +16 градусов.

В центре страны столбики термометра будут колебаться в пределах +16 +18 градусов, а ночью упадут до +12 + 14.

Погода в Киеве

В столице сегодня, 2 сентября ожидаются дожди в течение всех суток. Температура воздуха составит днем +14 +16, а ночью +12 +14.