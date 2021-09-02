Похолодання, дощі та шквали вітру: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні холодний атмосферний фронт продовжить просуватися територією України, і досягне південно-східних областей, що принесе за собою зниження температури.

Водночас із заходу вже почне поширювати свій вплив антициклон GAYA, витісняючи з України опади, але такі синоптичні процеси будуть супроводжуватися поривчастим північно-західним вітром.

У західних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території опади прогнозуються протягом доби.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на Заході вдень складатиме +14 +17 градусів, вночі +9 +11, тим часом у північній частині стовпчики термометра покажуть вдень +14 +18, а вночі опустяться до +10 +13.

На Сході температура повітря коливатиметься в межах +17 +22 градусів, вночі +12 +14, у південних областях очікується до +20 +22, а вночі +13 +16 градусів.

У центрі країни стовпчики термометра коливатимуться в межах +16 +18 градусів, а вночі впадуть до +12 +14.

Погода в Києві

У столиці сьогодні, 2 вересня очікуються дощі протягом всієї доби. Температура повітря становитиме вдень +14 +16, а вночі +12 +14.