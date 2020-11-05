Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 ноября, в Украине будет прохладная погода, а в некоторых областях на западе, центре и юге пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +14 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут наблюдаться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Во всех остальных регионах осадков не предусматривают.

В западных областях температура воздуха ожидается от +6 до +13, а ночью она опустится до +3 +7 градусов тепла.

В центральных и северных областях температура днем составит от +7 до +11, а ночью от +3 до +7 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +15. Ночью столбики термометров будут в пределах +3 +8 градусов.

Прогноз в Киеве

Сегодня практически на всей территории Киевской области, а также в Киеве будут идти дожди. Температура воздуха днем будет составлять от +6 до +10, а ночью от +2 до +6.

Напомним, 6, 7 и 8 ноября в Украине будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).