Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 листопада, в Україні буде прохолодна погода, а у деяких областях на заході, центрі та півдні пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +6 до +14 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні спостерігатимуться у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У всіх інших регіонах опадів не передбачають.

У західних областях температура повітря очікується від +6 до +13, а вночі вона опуститься до +3 +7 градусів тепла.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +7 до +11, а вночі від +3 +7 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +15. Вночі стовпчики термометрів будуть в межах +3 +8 градусів.

Прогноз у Києві

Сьогодні практично на всій території Київської області, а також у Києві будуть йти дощі. Температура повітря вдень буде становити від +6 до +10, а вночі від +2 до +6.

Нагадаємо, 6, 7 і 8 листопада в Україні буде спостерігатися суха та тепла погода.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).