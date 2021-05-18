Похолодание и дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Дожди и грозы ожидаются на всей территории страны как днем, так и ночью.

Температура воздуха в Закарпатской, Львовской, Ивано-Фраковской и Черновицкой областях опустится до +14+17 днем, на остальной территории западной Украины +17+20, ночью +9+11. В центре Украины столбики термометров днем покажут +18+20, в Полтавской и Днепропетровской областях +20+22, ночью +12+15, в Черкасской области +9+11. На севере и востоке днем +20+22 и +21+23 соответственно, ночью +12+16. В южных областях +18+21 днем, +11+15 ночью.

Прогноз в Киеве

Во вторник в столице ожидается дожди и грозы. Дневная температура составит +18+20 градусов, ночью +12+14.