Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в первый день осени

Первый день осени в Украине не будет жарким. При этом часть областей накроют дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 1 сентября осадки ожидаются на востоке и юге страны. Дожди с грозами накроют Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. При этом во всех регионах ожидается спад температур.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня будет сухая, но пасмурная погода. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +21 +23 градуса.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.
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