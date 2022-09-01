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Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в первый день осени

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 07:00
Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в первый день осени Фото: в Украине 1 сентября спадет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Первый день осени в Украине не будет жарким. При этом часть областей накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 1 сентября осадки ожидаются на востоке и юге страны. Дожди с грозами накроют Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. При этом во всех регионах ожидается спад температур.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +12, днем +19 +23 градуса;
  • на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +19 +24;
  • в восточных областях ночью +17 +19, днем +25 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28;
  • в центральных областях ночью +13 +15, днем +22 +24 градуса.

Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в первый день осени

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухая, но пасмурная погода. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +21 +23 градуса.

Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в первый день осени

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

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