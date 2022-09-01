Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в первый день осени

Первый день осени в Украине не будет жарким. При этом часть областей накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 1 сентября осадки ожидаются на востоке и юге страны. Дожди с грозами накроют Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. При этом во всех регионах ожидается спад температур.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +10 +12, днем +19 +23 градуса;

на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +19 +24;

в восточных областях ночью +17 +19, днем +25 +27 градусов;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28;

в центральных областях ночью +13 +15, днем +22 +24 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухая, но пасмурная погода. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +21 +23 градуса.